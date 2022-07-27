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Бизнес предлагает не тянуть с уточнением по разрешениям на вылов

Бизнес предлагает не тянуть с уточнением по разрешениям на вылов

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота предлагает как можно быстрее внести ясность в вопросы оформления разрешений на вылов для судов, приобретенных или построенных до 1995 года.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила в Минсельхоз предложения по проекту новых правил оформления разрешений на вылов. Напомним, что переиздать нынешнее постановление планируется в связи с переходом на электронный формат промысловый билетов. Предложения АСРФ по правилам оформления разрешений на добычу водных биоресурсов опубликованы в телеграм-канале ассоциации.

В объединении считают, что нужно предусмотреть особые сроки вступления в силу уточненных формулировок по увязке подтверждения таможенного декларирования флота и получения разрешения на промысел, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что после появления этого требования возник вопрос, как быть с судами, по которым сведения о декларировании отсутствуют за давностью лет. Теперь предлагается уточнить, что данные о таможенном оформлении нужны только для флота, приобретенного или построенного за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 г.

Но новые правила выдачи разрешения на вылов, в которых Минсельхоз предложил такое важное уточнение, ориентировочно вступят в силу только с марта 2023 г. Для того чтобы в правовое поле была внесена ясность и флот мог вернуться к работе уже в ближайшую путину, необходимо предусмотреть для уточненных положений особые, ускоренные сроки вступления в силу, заявили в АСРФ. Ранее на это же обратили внимание и в других отраслевых объединениях.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота также предложила исключить из проекта правил формулировки о помещении судна под процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Кроме того, АСРФ предупредила о рисках для промысловой деятельности в случае установления запрета на указание в заявлении на разрешение и в самом разрешении более одного договора о закреплении доли квоты на один и тот же вид водных биоресурсов в одном и том же промысловом районе. Объединение привело аргументы и в пользу исключения требования указывать (в случае ограничений рыболовства) количество орудий лова.

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