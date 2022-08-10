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Принятие законопроекта грозит вымыванием малых и средних предприятий рыбной отрасли

Рыбной отрасли прочат укрупнение бизнеса

Предпринимательское сообщество и региональные власти говорят об угрозах нового перераспределения промысловых квот для работы небольших предприятий. Такие изменения противоречат установкам, которые президент давал по сохранению малого и среднего бизнеса, заявили в Общественной палате РФ.

Принятие законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах приведет к тому, что в отрасли резко вырастет концентрация бизнеса за счет вымывания огромного количества малых и средних предприятий, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев на круглом столе, организованном профильной комиссией Общественной палаты России и Общественной палатой Камчатского края.

Принятие закона с такими последствиями будет противоречить установкам президента, посланию Федеральному Собранию о поддержке малого и среднего бизнеса, прокомментировал выступление руководителя ВАРПЭ первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию АПК и сельских территорий Айгун Магомедов. Разве может президент подписать такой закон, когда говорится о том, что развитие малого и среднего бизнеса — основа развития всей экономики страны, тем более в непростое время, отметил представитель ОП.

Об угрозах для небольших компаний заявили и власти Камчатского края, предлагая отложить решение о втором этапе перераспределения квот. Более половины камчатских пользователей квот минтая и трески относятся к малому и среднему бизнесу, на их долю приходится 8% в региональном объеме квот, рассказал замминистра рыбного хозяйства края Сергей Названов. Он указал на то, что новая потеря доступа к ресурсу ожидаемо приведет к банкротству предприятий, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчики проекта закона о втором этапе инвестквот и новых аукционах ссылаются на то, что около половины компаний, включенных в реестр МСП, работают в группах компаний, владеющих суммарно большими долями квот и являющихся участниками первого этапа инвестквот.

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