Магаданская область получила недвижимость для модернизации рыбного порта

В собственность Магаданской области передана федеральная недвижимость, необходимая для реализации проекта по развитию рыбного порта. Региону отдали 18 земельных участков и 9 других объектов.

Передача области федеральной собственности, предусмотренная дорожной картой, завершена в полном объеме, сообщили Fishnews в пресс-службе Росимущества. Напомним, ранее соответствующее постановление приняло правительство РФ.

Объекты будут использованы для создания промышленного парка, чтобы реализовать проект по развитию и модернизации Магаданского рыбного порта, подчеркнули в Росимуществе.

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