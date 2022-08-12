Покупателей квот предупреждают о перспективах аукционов

Росрыболовство планирует в августе провести торги по закреплению долей квот добычи в морских водах. При этом рядом с объявлением об этой продаже ведомство опубликовало информацию о том, что в Госдуму направлен законопроект о новых аукционах.

Большой аукцион, по итогам которого будет предоставлено право на добычу водных биоресурсов, планируется провести 25 и 26 августа в Москве. В качестве лотов предложены доли квот вылова в морских водах, в том числе крабов, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом рядом с извещением о торах на сайте Росрыболовства опубликована информация о проекте изменений федерального закона о рыболовстве, внесенном в Госдуму.

«Законопроектом предусматривается, что право на добычу (вылов) некоторых видов водных биологических ресурсов закрепляется по результатам электронного аукциона и предоставляется на пятнадцать лет в инвестиционных целях. Перечень таких водных биологических ресурсов будет установлен правительством Российской Федерации», - говорится на сайте ведомства.

Напомним, что проект закона, внесенного правительством, предусматривает в том числе и введение нового вида квот - «добычи крабов в инвестиционных целях - 2022». Таким образом, планируется продолжить аукционы с инвестобязательствами, начатые в 2019 г. При распределении квот по итогам таких торгов квоты добычи в морских водах урезаются. Предприятия уже задавали вопрос, что будет с правами на добычу, которые они получат по результатам августовского аукциона, если затем государство изменит принципы распределения ресурса.

Получается, возможен вариант, когда компания купит в августе долю квоты, заключит договор на 15 лет, но уже со следующего года объем вылова для нее будет урезан на 50%.



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