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Росрыболовство запланировало торги по продаже 100% квоты добычи в морских водах камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне

Предприятия просят добавить ясности с крабом

Росрыболовство запланировало торги по продаже 100% квоты добычи в морских водах камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне. Общественный совет при ведомстве ранее направил обращения регуляторам, прося разъяснить возможность включения этого объекта в список видов крабов для аукционов с инвестиционными обязательствами.

Очередной аукцион по продаже долей квот вылова в морских водах планируется провести 25-26 августа в столице (даты торгов были изменены). Прием заявок на участие завершается 22 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

В число лотов вошла и 100-процентная доля квоты добычи камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне. Однако перспективы приобретаемого права на вылов вызвали вопросы в бизнес-сообществе. Эту тему член Общественного совета при Росрыболовстве, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков поднял на последнем заседании совета.

По условиям торгов с победителем будет заключен договор о закреплении доли квоты на 15 лет. Однако в связи с обсуждениями законопроекта о втором этапе программы квот под инвестиции потенциальные участники опасаются, что потеряют полностью или частично приобретаемый объем, — об этом говорится в обращениях, которые совет направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Ранее уже была опыт с крабом-стригуном опилио в Баренцевом море: в 2016 г. доли квоты для промысла этого объекта были проданы на аукционе, а в 2019-м прошли торги уже по распределению квоты добычи опилио на Северном бассейне в инвестиционных целях.

Общественный совет попросил Минсельхоз и Росрыболовство сообщить позицию о возможном включении камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне в список объектов для распределения квоты добычи в инвестиционных целях до завершения срока действия договора, который будет заключен по результатам предстоящего аукциона.

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