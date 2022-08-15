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Атомный контейнеровоз «Севморпуть» совершил первый рейс по программе поддержки перевозки грузов по арктической трассе. Фото пресс-службы «Атомфлота»

«Севморпуть» опробовал программу субсидируемого рейса

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» совершил первый рейс по программе поддержки перевозки грузов по арктической трассе. Судно доставляло в том числе продукцию из водных биоресурсов.

Экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» полностью выполнил рейсовое задание первого в этом году субсидируемого каботажного рейса. Судно прошло по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск — Петропавловск-Камчатский — Мурманск, сообщили Fishnews в пресс-службе «Атомфлота», в чьем ведении находится судно.

«Несмотря на то, что сейчас 70% площади Восточно-Сибирского моря покрыто однолетним льдом, атомный контейнеровоз «Севморпуть» без ледокольной проводки прошел через всю акваторию Северного морского пути, — отметил и.о. генерального директора предприятия Леонид Ирлица.

В «Атомфлоте» рассказали, что рейс завершился в установленные сроки. В порт Мурманск судно доставило 21 сорокафутовый контейнер с замороженной рыбой, 8 единиц техники и сорокафутовый контейнер с оборудованием для буровой установки. Напомним, что группа компаний «Антей» опробовала Северный морской путь для доставки свежемороженого краба с Северного бассейна в Петропавловск-Камчатский.

Планируется, что в сентябре состоится вторая в этом году субсидируемая каботажная перевозка грузов на «Севморпути» по льготным тарифам. Контейнеровоз проследует на Дальний Восток и обратно в европейскую часть России.

Правила субсидирования регулярных перевозок по Северному морскому пути правительство определило в этом году. Власти рассчитывают, что такая мера позволит сделать этот маршрут более привлекательным. Субсидии должны стимулировать компании к установлению льготных тарифов на транспортировку.

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