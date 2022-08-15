Камчатские уловы горбуши не дотягивают до прогноза

Рыбаки Камчатского края на 13 августа добыли в общей сложности 114 тыс. тонн лососей. Показатели по горбуше говорят о том, что научный прогноз по ее освоению, вероятно, не реализуется, отметил глава регионального минрыбхоза Андрей Здетоветский.

«На восточном побережье, в основном, в Карагинской подзоне, вылов горбуши составил порядка 30 тыс. тонн, на западном — порядка 23 тыс. тонн при запланированных показателях в 80 тыс. тонн. И похоже, что горбушовая рыбалка на западе тоже заканчивается, на востоке она уже закончилась, можно сказать, что эти данные уже близки к окончательным цифрам», — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, показатели выше прогнозов только по нерке: на восточном побережье вылов составил 14 тыс. тонн, на западном — свыше 19 тыс. тонн. При этом добыча велась по всему западному побережью, что нехарактерно для этого района промысла.

«Вылов кеты на сегодняшний день составил порядка 20 тыс. тонн, впереди нас ждет кижуч, в первую очередь, на предприятиях западного побережья. Надеюсь, будут объемы и на востоке», — отметил Андрей Здетоветский.

Напомним, в апреле прогнозируемый рыбохозяйственной наукой объем вылова тихоокеанских лососей для Камчатского края составлял 149,7 тыс. тонн. В том числе 84,7 тыс. тонн горбуши, 27,6 тыс. тонн кеты, 30,2 тыс. тонн нерки, 6,6 тыс. тонн кижуча, 494 тонны чавычи и 5 тонн симы. Это самый низкий прогноз за последние пять лет, обратили внимание в региональном правительстве.

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