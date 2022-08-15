Живой краб «Антея» доехал до Москвы по автодороге

Группа компаний «Антей» успешно реализовала пилотный проект по доставке живого краба в столицу автомобильным транспортом. 8 тонн стригуна опилио из Баренцева моря прибыли в двух контейнерах в специальную передержку рядом с аэропортом Шереметьево.

Уникальную систему транспортировки разработал директор департамента Мурманморепродукт ГК «Антей» Николай Пересторонин. Как сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний, для пилотного проекта модернизировали стандартные еврокубы и подсоединили к ним механические блоки систем жизнеобеспечения.

«Мы впервые перевезли живого краба автомобильными дорогами. Использовали две фуры, в каждой — 4 тонны краба в 16 еврокубах, наполненных водой. Каждый куб подключен к системе, которая обеспечивает непрерывную циркуляцию морской воды, подачу воздуха и поддержание температуры на уровне от +1 до +3 градусов. Кроме того, система имеет несколько степеней защиты. Краб-стригун опилио очень чувствительный к перемене окружающей среды, поэтому мы просчитали все детали новой технологии перевозки», — рассказал Николай Пересторонин.

Машины преодолели путь от Мурманска до Москвы за 28 часов. Особый груз сопровождали специалисты, которые следили за работой систем жизнеобеспечения. Теперь крабы несколько дней будут находиться в специальной «гостинице» — передержке. Как только они адаптируются, груз отправят авиалиниями в страны Юго-Восточной Азии.

«Новые реалии заставили нас искать новые логистические пути и рынки сбыта. Но, конечно, для нас это большие возможности. Этот пилотный проект показал, что мы можем открыть прямой авиакоридор между Мурманском и странами — покупателями живого краба. Традиционно это страны Юго-Восточной Азии, но мы готовы развивать и новые рынки, например на Ближнем Востоке. Мы видим, что можем доставлять живого краба в наилучшем качестве», — отметил вице- президент по развитию торговли и новых технологий ГК «Антей» Азамат Юсупов.

Напомним, ранее группа компаний успешно провела эксперимент по перевозке свежемороженного краба Северным морским путем из Мурманска в Петропавловск-Камчатский. Сейчас разрабатывается еще несколько вариантов логистических путей, в том числе железнодорожный.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Антей».

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