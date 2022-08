Россия и Норвегия договорятся о квотах без ИКЕС

Норвежские и российские ученые намерены совместно выработать рекомендации по квотам на треску и пикшу в Баренцевом море к началу сентября — на два с лишним месяца позднее обычного. Причина такой задержки — позиция ИКЕС.

Напомним, что членство России в Международном совете по исследованию морей (International Council for the Exploration of the Sea, ICES, ИКЕС) в этом году было приостановлено из-за событий на Украине. В результате совет не подготовил свои рекомендации о квотах баренцевоморской трески и пикши. Ответственность была возложена на Россию и Норвегию, которые эксплуатируют эти запасы, напоминает Fishnews.

Норвегия настаивает на продолжении сотрудничества в области рыболовства с РФ, несмотря на военные действия на Украине. Совместные исследования облавливаемых российскими и норвежскими рыбаками популяций в Баренцевом море были продолжены, пишет отраслевой портал IntraFish.

В Норвегии считают, что в этом году новый формат работы не окажет значительного влияния на процесс назначения квоты, однако долгосрочное отсутствие России в ИКЕС может создать проблемы в будущем.

«Мы будем использовать те же методологию и базы данных при оценке запасов, что и в предыдущем году, поэтому технические расчеты будут мало затронуты», — заявил директор по вопросам исследований норвежского Института морских исследований (Institute of Marine Research) Гейр Хьюз (Geir Huse).

Однако, поскольку ИКЕС является международным лидером в области морских исследований, обладающим тысячами экспертов, большим секретариатом и надежной основой для оценки биомассы, отсутствие вклада совета в назначение квот является серьезной потерей, считает Гейр Хьюз.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews