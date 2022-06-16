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Свежевыловленная треска. Фото предоставлено АТФ

ICES воздержится от рекомендаций по треске Баренцева моря

Международный совет по исследованию морей (ИКЕС, ICES) отказался от публикации рекомендаций по вылову трески и пикши в Баренцевом море. Предполагается, что решения о квотах Россия и Норвегия будут принимать на основе собственных данных.

В этом году Международный совет по исследованию морей (ICES) не будет публиковать традиционные рекомендации по квотам для трески и пикши Баренцева моря. Ответственность за определение объемов вылова возлагается на Россию и Норвегию, которые являются основными пользователями этих запасов, передает портал IntraFish со ссылкой на Институт морских исследований Норвегии (IMR).

Ранее ожидалось, что рекомендации по квотам на вылов северо-восточной арктической трески и пикши появятся 15 июня.

Промыслом трески и пикши в Баренцевом море совместно управляют Россия и Норвегия. Размеры национальных квот, как правило, устанавливаются осенью на сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству с учетом рекомендаций ICES. Но в конце марта ICES из-за событий на Украине приостановил участие России в своей работе и больше не может давать рекомендации по рыбным запасам в обычном порядке. По мнению Росрыболовства, с учетом вклада российской науки в подготовку прогнозов вылова такое решение поставило под сомнение точность и достоверность вырабатываемых ICES рекомендаций для рыб и промысловых беспозвоночных в Северной Атлантике.

По информации норвежского Института морских исследований, Россия и Норвегия уже начали двусторонний процесс для дальнейшего управления запасами трески и пикши, а рекомендации по квотам будут опубликованы позже.

В прошлом году ICES рекомендовал сократить в 2022 г. объемы вылова трески и пикши в Баренцевом море сразу на 20%. Россия и Норвегия последовали этой рекомендации. В результате национальная квота для российских рыбаков была установлена на уровне 309,6 тыс. тонн трески и 79,1 тыс. тонн пикши, сообщает корреспондент Fishnews. В этом году представители отрасли ожидают дальнейшего уменьшения квот.

При этом ICES продолжит публиковать рекомендации по управлению промыслами северо-восточной арктической сайды и норвежской прибрежной трески, которые считаются запасами исключительно Норвегии.

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