Россия прибавила в производстве рыбопродукции

Производство рыбной продукции за первое полугодие составило почти 2 млн тонн (+1,3% к уровню 2021 г.), приводит предварительные данные Росстата Росрыболовство. Ведомство отмечает увеличение в общей структуре долей мороженых мяса рыбы и филе.

Доля рыбного мяса (включая фарш) выросла вдвое — до 40,5 тыс. тонн, филе — на 34,5%, до 157,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

К 17 августа в порты России сдано 1,1 млн тонн продукции морского рыболовства, в трюмах судов промыслового флота находилось почти 300 тыс. тонн продукции. По данным Дальневосточной железной дороги, с января по июнь отправлено 354,6 тыс. тонн рыбной продукции — на 20% больше, чем в первом полугодии 2021 г. При этом в рефконтейнерах поставлено почти 266 тыс. тонн (+45%).

Согласно информации Росстата, за первое полугодие в оптовом сегменте реализовано на внутренний рынок 754 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции (+12%), а также 190 млн условных банок консервов. По состоянию на июнь в организациях оптовой торговли общий запас составляет 147 тыс. тонн и 42 млн условных банок консервов.

К 15 августа на российских постах учета экспорта или пунктах пропуска погашено ветеринарных документов на 34,1 тыс. тонн продукции из лососевых, при этом только 12 тыс. тонн — продукция из уловов этого года, отмечает ФАР. На филе красной рыбы приходится 240 тонн, на красную икру — 547 тонн.

По оценкам Росрыболовства, оперативные статические данные свидетельствуют о балансе товарных потоков рыбной продукции в стране. В то же время федеральное агентство продолжает работу по настройке взаимодействия с информационными системами других ведомств, подчеркнули в ФАР.

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