В правила ВСЭ внесли изменения по икре

Минсельхоз скорректировал правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбной продукции. Поправка касается периодичности и показателей ВСЭ икры-сырца.

Новые Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, вступили в силу с марта. Изменения в этот документ внесены приказом Минсельхоза от 15 июля 2022 г. № 450.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый подпункт и сноски добавлены в пункт 15 правил. Предусматривается, что раз в три месяца икра-сырец одного производителя, предназначенная для переработки, должна проходить ВСЭ на паразитологические показатели.

Изменения вступят в силу 29 августа — через 10 дней со дня официального опубликования. Согласно приказу, поправки будут действовать до 1 марта 2028 г.

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