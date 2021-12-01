Новые правила ветсанэкспертизы вступят в силу через три месяца

Минюст зарегистрировал новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции. Документ, который должен заменить приказ Минсельхоза от 13 октября 2008 г № 462, начнет действовать с 1 марта 2022 г.

Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, утверждены приказом Минсельхоза № 793 от 24 ноября 2021 г.

Согласно новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат рыба и водные беспозвоночные в живом или свежем виде, а также изготовленная из них пищевая продукция (включая замороженную и охлажденную), не прошедшая переработку (обработку) и предназначенная для переработки и реализации, в том числе на розничном рынке. Экспертизу также должна проходить пищевая рыбопродукция непромышленного изготовления, прошедшая переработку (обработку) и реализуемая на рынке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в процессе разработки новых правил представители рыбацкого сообщества неоднократно указывали на недостатки проекта , отмечая риски для бизнеса из-за трудно выполнимых требований, и предлагали отправить документ на доработку. Однако Минсельхоз учел эти замечания только частично.

В частности, в правила включено положение, что «рыба, водные беспозвоночные и рыбная продукция, произведенные на судах, подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе после доставки на берег перед выпуском в обращение». Однако проводить эту экспертизу по-прежнему правомочны только специалисты Госветслужбы.

Приказ начнет действовать с 1 марта 2022 г. Тогда же утратят силу действовавшие последние 13 лет правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры.

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