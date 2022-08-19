Стратегический проект

Группа «Норебо» продолжает диверсифицировать бизнес. Помимо традиционного для холдинга промысла, рыбопереработки и логистики, ведется работа по развитию судоремонта на Камчатке.

В группе «Норебо» рассчитывают создать в Камчатском крае судоремонтный кластер с современным оборудованием и инновационными технологиями.

Базой для нового кластера служат уже существующие мощности: холдинг приобрел с этой целью несколько компаний, в том числе судоремонтные предприятия «ПСРЗ» и «Судоремсервис». Непосредственной реализацией проекта занимается структура «Рем-Нова ДВ».

На старте проекта «Норебо» говорилось об инвестициях порядка 4,5 млрд рублей, теперь речь идет уже о вложениях около 13 миллиардов.

Сейчас, рассказали Fishnews в холдинге, ведется проектирование, началась реконструкция мощностей, приобретается новое оборудование. При этом предприятие выполняет ремонтные работы на существующей базе. Реализовать проект планируется до 2028 г., по итогам инвесторы обещают обеспечить более 350 рабочих мест.

Председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий Орлов, комментируя запуск создания судоремонтного кластера, напомнил, что у группы компаний уже есть положительный опыт воплощения инвестиционных проектов в Камчатском крае. Несколько лет в одноименной бухте (территория Петропавловска-Камчатского) действует контейнерный терминал «Сероглазка»: здесь также пришлось развивать инфраструктурные возможности и создавать условия для обеспечения полного комплекса услуг.

Проект судоремонтного кластера предусматривает серьезные вложения в производственные фонды. Так, планируется обеспечить два дока для крупнотоннажного флота, провести реновацию дока для среднетоннажников. В результате ежегодно там смогут проходить ремонт полсотни судов.

Будет улучшена портовая инфраструктура. Предполагается реконструировать причальную стенку общей протяженностью не менее 1500 погонных метров. Для того чтобы на ремонт мог подходить крупнотоннажный флот, выполнят дноуглубление.

Предусматривается покупка современного грузоподъемного оборудования, портальных кранов, строительство производственных цехов.

Специалисты нового предприятия будут выполнять доковый, надводный, навигационный и другие виды ремонта судов различного тоннажа — от небольшого до крупнотоннажного флота. Также промысловые суда смогут проходить здесь ежегодное межрейсовое техническое обслуживание.

Развитие судоремонтной отрасли требует серьезных финансовых вложений, а нынешние экономические и геополитические условия сделали эту задачу еще более сложной. Поэтому естественно, что проект по созданию судоремонтного кластера нуждается в государственной поддержке и стимулах. Как отмечают в холдинге, для помощи в возрождении камчатского судоремонта важны доступные кредитные средства, предоставляемые на понятных и стабильных в долгосрочной перспективе условиях.

Планируется задействовать и возможности преференциальных режимов, которые государство предлагает для бизнеса в Дальневосточном регионе. Так, в крае с 2015 г. действует территория опережающего развития «Камчатка». Созданию и работе нового предприятия по судоремонту могли бы способствовать налоговые льготы ТОР, пригодилась бы и компенсация расходов на инфраструктуру, рассказали в «Норебо». В июне федеральное правительство приняло постановление о расширении территории опережающего развития «Камчатка» — в том числе для создания судоремонтного предприятия в краевом центре.

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