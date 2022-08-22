Инфляция скорректировала планы по рыбоводным заводам в Бурятии

В связи с уровнем инфляции потребовалось вносить коррективы в проектную документацию по реконструкции Большереченского рыбоводного завода. В Росрыболовстве подчеркнули, что принимают все меры для обеспечения непрерывности работ по воспроизводству байкальского омуля.

Охране и пополнению ресурсов байкальского омуля, в связи с их уязвимым состоянием, уделяется особое внимание. Для развития искусственного воспроизводства эндемика была предусмотрена реконструкция рыбоводных заводов в Бурятии — Большереченского и Селенгинского.

Высокий уровень инфляции повлек рост цен на строительные материалы. С учетом этого было решено провести корректировку проектной документации по реконструкции Большереченского завода, сообщили в пресс-службе Росрыболовства, отвечая на запрос Fishnews. Сейчас, по данным ведомства, проектная документация находится на государственной экспертизе.

Реконструкция продолжится после получения положительного заключения Главгосэкспертизы и проведения закупочных процедур.

«Кроме того, Росрыболовством принимаются все возможные меры по обеспечению непрерывности процесса воспроизводства байкальского омуля и выпуску личинки в озеро Байкал. Проводятся мероприятия по запуску Большереченского рыбоводного завода с целью инкубации икры байкальского омуля в 2022-2023 годах», — заявили в пресс-службе.

По Селенгинскому рыбоводному заводу в связи с недостатком финансирования обсуждается вопрос о переносе сроков начала реконструкции на период после 2024 г.

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