К полной независимости от импорта: в госпрограмму по судострою внесли поправки

Правительство внесло изменения в государственную программу по развитию судостроения. Скорректированы в том числе приоритеты реализации госпрограммы.

Изменения в государственную программу «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» внесены постановлением правительства от 19 августа 2022 г. № 1454.

Как сообщает корреспондент Fishnews, корректировка внесена в том числе в приоритеты реализации программы. Если ранее речь шла об обеспечении максимальной локализации судостроительного производства на территории Российской Федерации, то теперь в числе ключевых направлений указано обеспечение безусловной импортонезависимости судостроительного производства на территории РФ.

Напомним, что госпрограмма направлена «на создание нового конкурентоспособного облика судостроительной промышленности Российской Федерации».

В августе на совещании по развитию судостроения президент Владимир Путин отметил, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли «известные трудности» с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданского флота.

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