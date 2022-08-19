Верфи оказались загнанными в долги

Верфи не раз сталкивались с проблемой удорожания работ в процессе строительства судов, отметил зампред правительства — глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента. Планируется провести аудит накопленной задолженности, начнут с предприятий ОСК.

Сроки сдвигаются

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития судостроительной промышленности. Во вступительном слове он отметил, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли «известные трудности» с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданского флота. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля

Президент напомнил, что тема поднималась на весеннем совещании. «По его итогам были даны поручения соответствующие — выделить в текущем году дополнительно 7 млрд рублей на производство российского оборудования для рыбопромыслового флота», — обратил внимание Владимир Путин.

Очевидно, что замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов, констатировал президент. Он уточнил, что имеет в виду сроки и затраты на перепроектирование.

«Коллеги с мест уже докладывают о переносах заявленных сроков постройки судов и изменении ряда других показателей», — заметил глава государства.

По словам президента, нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей заказчиков, в частности, рыбопромысловых компаний.

Сколько задолжали судостроители?

Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, говоря о рыбацком флоте, отметил механизм «квот под киль». Сейчас на заводах в разной степени готовности находятся 70 судов для рыбодобывающей отрасли, сообщил он.

Напомним, в Госдуму уже внесен проект закона о новом этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. Это уже третье изменение системы распределения квот на промысел водных биоресурсов за последние шесть лет. Большинство участников отрасли выступает против очередного передела лимитов, указывая, что нужно сперва дождаться результатов первого этапа.

Денис Мантуров обратил внимание на удорожание в ходе постройки флота. «Судостроители уже не раз сталкивались с такой проблемой, особенно когда заключали контракты с твердой ценой при отсутствии проекта. В результате, чтобы сдать судно, они вынуждены брать на себя убытки за превышение первоначальной стоимости», — подчеркнул чиновник.

В этой связи совместно с Минфином принято решение о проведении аудита накопленной задолженности. «Начнем с предприятий ОСК, и по итогам будут сформированы предложения по возможному последующему их финансовому оздоровлению», — рассказал зампред правительства — глава Минпромторга.

По его словам, планируется совместно с Минфином провести детальный анализ до конца ноября — максимум до начала декабря, и дать структурные предложения.

Денис Мантуров отметил: чтобы в будущем исключить подобные ситуации, он поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не заключать контракты без получения независимой технико-экономической экспертизы.

В дальнейшем предлагается закрепить этот принцип на законодательном уровне для всех предприятий отрасли как в отношении государственных заказов, так и проектов компаний с госучастием.

«Соответствующие поправки в Федеральный закон «О промышленной политике» внесены в Государственную думу, прошли уже первое чтение, и ожидаем их принятия в начале осенней сессии», — проинформировал чиновник.

Иностранному оборудованию нужна замена

Денис Мантуров подчеркнул, что для обеспечения серийности и технологической независимости нужно верифицированное судовое оборудование — особенно с учетом необходимости замены из-за отказа зарубежных партнеров выполнять свои обязательства.

«На этом обожглись уже многие судовладельцы, особенно рыбопромысловые компании, заказчики крупнотоннажных судов, которые предпочитали включать в проект импортные узлы, агрегаты даже при наличии отечественных аналогов на тот момент», — обратил внимание зампред — министр.

Перепроектирование требует времени

Говоря о перепроектировании флота, в том числе уже строящегося, Денис Мантуров отметил: только по рыбопромысловым судам такая работа потребует дополнительных затрат от всех участников более чем на 2 млрд рублей.

«Судостроители проводят сегодня ревизию остальных проектов на предмет необходимых изменений, уточнения затрат на их перепроектирование. Это объективно сдвинет вправо сроки их сдачи. Но, чтобы заказчики не применяли к верфям штрафные санкции, мы предлагаем увеличить на два года время, отведенное под строительство, с уточнением окончательной стоимости, как это было сделано, например, в отношении капитальных объектов в строительном комплексе. Такого рода изменения в законодательстве, если вы нас поддержите, мы подготовим», — предложил президенту зампред — министр.

Что касается новых проектов, добавил он, потенциальным заказчикам будет предложен типовой набор судов разного назначения с максимальным использованием отечественного оборудования. «Тем самым мы повысим серийность, снизим стоимость самих судов, ну и, главное, сдемпфируем риски срыва поставок», — отметил Денис Мантуров.

Верфи считают грядущие затраты

Для реализации нескольких сотен новых проектов до 2030 г. необходимо также модернизировать и существенно расширить сами мощности предприятий, подчеркнул чиновник. Он напомнил, что в предыдущие годы средства на техническое перевооружение выделялись исключительно под военное кораблестроение.

«Сейчас судостроительные заводы оценивают объем капитальных затрат, вложений для выполнения гражданских заказов. С учетом того что рентабельность по ним нормативно ограничена, нам потребуются, возможно, бюджетные инвестиции, но нужно для этого до конца провести все обсчеты», — сообщил Денис Мантуров.

Также, по его словам, для масштабного обновления флота требуется серьезная государственная поддержка, и здесь ключевой мерой является льготный лизинг.

НДС обнулят не просто так

Помимо строительства новых судов необходимо параллельно решать вопросы ремонта и обслуживания техники, заметил зампред — министр.

«С учетом вашего поручения, Владимир Владимирович, совместно с Минфином мы нашли решение по обнулению НДС по судоремонту, но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционные соглашения на условиях вкладывать получаемую прибыль в модернизацию и, по сути, создание новой отрасли. Сейчас готовим с коллегами соответствующие поправки в Налоговый кодекс», — доложил Денис Мантуров.

Для краболовов готовят аукционные вливания

Кроме того, чиновник поднял вопрос с судостроительными предприятиями Дальнего Востока. По его словам, для поддержки верфей региона на следующие два года необходимо порядка 6 млрд рублей на возмещение части затрат по строительству краболовов. «Предполагается, что источником по данной субсидии будут средства от крабовых аукционов», — заявил Денис Мантуров.

Он попросил президента поддержать это предложение и дать соответствующее поручение. «Да, конечно, надо поддержать», — согласился Владимир Путин.

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