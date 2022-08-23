Хабаровскую путину осложнила непогода

Предприятия Хабаровского края освоили прогнозируемый объем горбуши, но с добычей кеты возникли проблемы из-за штормов в Охотском районе, отмечает президент региональной отраслевой ассоциации Сергей Рябченко.

«Прогнозный вылов всех видов лососевых в регионе по всем видам рыболовства — 40 тыс. тонн, в том числе около 7 тыс. тонн в Амуре. На 18 августа было освоено примерно 24 тыс. тонн. Практически весь этот объем, за исключением 500 тонн горбуши, добытой в подзоне Приморье, пришелся на Северо-Охотоморскую подзону: порядка 9 тыс. тонн взяли в Сахалинском заливе, остальное — в Охотском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах», — сообщил Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

По его словам, ход горбуши практически закончился, предприятия добирают остатки возможных для освоения объемов. Сейчас в Северо-Охотоморской подзоне подходит кета.

«В принципе, по горбуше у нас вылов в рамках прогноза — 17 тыс. тонн прогнозировали, на сегодня практически 17 тыс. тонн с небольшим предприятия освоили», — констатировал глава АПРОХК.

С 20 августа официально стартовал промысел кеты на Амуре. Там 3,2 тыс. тонн выделено на традиционное и любительское рыболовство, 2,7 тыс. тонн распределили на промышленное рыболовство и в резерве осталось примерно 900 тонн, привел цифры Сергей Рябченко.

«Большая проблема возникла в Аяно-Майском и Охотском районах — на реках Охота, Кухтуй. Паводок и шторма посрывали там все невода, уже, наверное, больше декады рыбаки там штормуют, берут лишь небольшие объемы. То есть кета в реки заходит, а промышленники взять ее не могут», — рассказал президент ассоциации.

Охотскому району рыбопромышленники уделяют большое внимание. «Эти 10 дней, конечно, сильно помешали промыслу. Надо определиться вместе с наукой по продлению сезона добычи», — считает Сергей Рябченко.

В ассоциации надеются, что ученые скажут, был ли заход кеты на нерест в штормовые дни. «Там обычно работают до конца августа — середины сентября. Наверное, надо продлять — будем советоваться с наукой, потому что кеты, конечно, в Охотском районе недобираем серьезно из-за плохой погоды», — поделился собеседник Fishnews.

Глава ассоциации подчеркнул: краевым предприятиям желательно «отловиться в рамках прогноза», чтобы и обеспечить выплату налогов, заработной платы и получить средства к существованию до следующей путины.

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