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В АтлантНИРО прошел семинар по подготовке научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Фото пресс-службы филиала

Промыслы в Антарктике сопроводят квалифицированные наблюдатели

В АтлантНИРО прошел семинар по подготовке научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Там Россия добывает клыкача, есть планы по освоению криля.

В седьмом отраслевом семинаре участвовали 32 специалиста из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его филиалов, включая Атлантический и Азово-Черноморский.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО), для обсуждения был предложен широкий круг вопросов, связанных с научным наблюдением и инспекцией на промыслах криля, клыкача и крабоидов. Рассмотрены основные положения Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике на период до 2030 г. Внимание уделили ключевым аспектам тематики и результатам 40-й сессии АНТКОМ — в контексте укрепления российского научного и экономического присутствия в Антарктике.

С учетом перспектив возобновления и развития отечественной добычи криля рассмотрены вопросы управления его ресурсами и состояние современного промысла в зоне Конвенции АНТКОМ. Проведено практическое занятие по биологическому анализу криля.

На круглом столе «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ» состоялась дискуссия. Обсудили актуальные вопросы взаимодействия промышленности и отраслевых институтов — для организации эффективной системы отечественного научного наблюдения и сопровождения российских антарктических промыслов.

14 специалистов получили сертификаты на право быть национальными и международными научными наблюдателями на флоте, ведущем промысел в сезон 2022/23 гг. в зоне действия Конвенции АНТКОМ. Еще один ученый получил сертификат на право инспектировать такие суда.

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