Тестирование ямальского «ЭПЖ» собираются завершить осенью

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют осенью завершить апробацию регионального аналога электронного рыболовного журнала. После доработки программу тиражируют для использования во всех промысловых организациях ЯНАО.

Напомним, власти округа решили не адаптировать обычный рыболовный журнал под региональную специфику, а создать собственную автоматизированную информационную систему. Тестирование новой АИС проведут на базе двух организаций — МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие» и АО «Горковский рыбозавод».

В ближайшее время на бударках, ящиках, транспортных судах, используемых для складирования и транспортировки рыбы, в приемных пунктах на берегу специалисты установят RFID-метки и RFID-считыватели — оборудование для радиочастотной идентификации. А также видеофиксацию, электронные весы с передачей данных по Wi-Fi, накопители информации и мобильные устройства ввода сведений, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

Помимо учета объемов добычи и видового состава рыбы в информационной системе «Цифровой учет водных биоресурсов» реализованы опции ведения справочников и реестров, формирования и выгрузки отчетов для контролирующих органов. Отмечено, что функционал системы позволяет работать в том числе в зоне отсутствия интернета.

Предполагается, что завершит проект в 2024 г. внедрение в систему алгоритмов построения прогноза промысловой обстановки. Это позволит руководителям предприятий получать рекомендации по организации промысла на акватории реки Обь, а также перейти на стратегическое планирование и риск-ориентированное управление промыслом.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews