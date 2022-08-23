АСРФ позитивно оценивает новый стимул для инвестиций в образование
В Госдуме готовятся рассмотреть законопроект, который расширяет перечень оснований для инвестиционного налогового вычета компаниям, вкладывающим средства в образование. С поддержкой поправок выступила Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота.
Президент АСРФ Алексей Осинцев направил письмо в комитет Госдумы по бюджету и налогам. Глава объединения отметил важность отраслевых инвестиций в образование для морского рыболовства.
В ассоциации считают, что законопроект станет стимулом для работодателей активнее участвовать в обеспечении условий качественной подготовки кадров для отрасли, испытывающей сегодня дефицит в квалифицированном плавсоставе, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ.
«Рыбопромышленники готовы инвестировать в образование, — отмечает Алексей Осинцев. — Так, обсуждается участие «Норебо» в развитии морского рыбопромышленного колледжа в Мурманске. При поддержке Русской рыбопромышленной компании оборудован учебно-тренировочный центр МГУ имени адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке».
Ранее ассоциация направила в комитет Госдумы по науке и высшему образованию предложение доработать законопроект, совершенствующий механизм целевого обучения. В поправках нужно предусмотреть целевое обучение по специальностям в сфере рыболовства, уверены в объединении.
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