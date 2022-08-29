Государство поможет перевозчикам сельхозпродукции

Правительство расширило возможности льготного кредитования в сфере агропромышленного комплекса. Государство должно помочь в том числе перевозчикам в покупке рефконтейнеров. Пополнение контейнерного парка важно и для доставки рыбной продукции, отмечает руководитель Приморского филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

Возможности льготного кредитования, предусмотренные постановлением от 26 апреля 2019 г. № 512, правительство распространило на перевозчиков сельхозпродукции. Они смогут воспользоваться господдержкой, чтобы приобрести рефконтейнеры для транспортировки скоропортящейся продукции, сообщили в пресс-службе кабмина.

Изменения в сфере государственного стимулирования отражают тенденции АПК, рыбной промышленности и смежных с ними отраслей, в том числе в поддержке экспортеров, комментирует руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

Рефконтейнерные перевозки рыбы развиваются на внутреннем направлении и на внешнем. Портовые операторы Приморья — важнейшего логистического узла для продукции из водных биоресурсов — создают контейнерные терминалы, планируют расширять собственный парк рефконтейнеров. Это важно в том числе для доставки рыбных товаров российскому потребителю, обратил внимание собеседник Fishnews.

Он напомнил, что решения для расшивки узких мест в логистике принимаются и на наднациональном уровне: в июне Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил временно освободить рефконтейнеры от уплаты ввозной таможенной пошлины.

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