Льготные кредиты для сельхозпроизводителей стали дешевле

Правительство снизило ставку по льготным кредитам для сельхозпроизводителей и расширило параметры этой программы. Она распространяется в том числе на товарную аквакультуру и рыбацкий судоремонт.

Постановлением правительства РФ от 11 августа 2022 г. № 1404 снижена с 10 до 5% ставка по льготным краткосрочным кредитам для предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции. Документ вступил в силу.

«Решение связано с понижением ключевой ставки Банка России до 8%. Оно будет распространяться не только на новые кредиты, но и на займы, взятые по ставке 10%», — сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Этим же постановлением возобновляется выдача льготных инвестиционных кредитов по ставке до 5% годовых. Кроме того, принято решение распространить возможность получения таких кредитов для организаций и предпринимателей, которые занимаются перевозкой сельхозпродукции. Займы им будут выдаваться на приобретение рефрижераторных контейнеров для транспортировки скоропортящейся продукции.

«В постановлении учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает людей всеми необходимыми, качественными продуктами», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Льготная кредитная программа для аграриев, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, была запущена в 2019 г. С ее помощью сельхозпроизводители могут взять льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года и инвестиционный — на срок от 2 до 15 лет. Программа распространяется, в частности, на товарную аквакультуру и ремонт рыболовецких судов.

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