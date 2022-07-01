Рефконтейнерам облегчат путь в Россию

Совет ЕЭК временно освободил от уплаты ввозной пошлины рефрижераторные контейнеры. Это поможет российским предприятиям формировать собственный парк, в том числе для перевозок рыбы, отметили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. АРПП активно выступала за такое решение.

Рефконтейнеры длиной от 20 до 40 футов (код 8418 69 000 8 ТН ВЭД ЕАЭС) освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины — это предусмотрено Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 июня 2022 г. № 101.

Такая льгота пойдет на пользу отечественной логистике, считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. В состав АРПП входят как рыбодобывающие компании, так и портовые операторы.

Освобождение рефконтейнеров от уплаты пошлин хорошо укладывается в концепцию поддержки экономики и производителей в условиях санкций и слома традиционных логистических цепочек, заявил Fishnews президент ассоциации Георгий Мартынов.

Рефрижераторные контейнеры необходимы как для перевозки рыбной продукции по стране, так и для отправки таких товаров на экспорт. Рефконтейнеры также используются для хранения в период пиковых загрузок портов.

На Дальнем Востоке развивают контейнерное направление, создают контейнерные терминалы, отметил руководитель АРПП. Об этом шла речь на июньской конференции Fishnews Online с участием представителей Владивостокского морского рыбного порта и рыбохозяйственных ассоциаций разных регионов.

Развитие производства рефконтейнеров в России — дело перспективы, поэтому в апреле, когда на наднациональном уровне решено было обнулить пошлины на «сухие» контейнеры, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья предложила распространить эту меры на рефконтейнеры. АРПП обратилась по вопросу обнуления пошлин к вице-премьеру — представителю России в Совете Евразийской экономической комиссии Алексею Оверчуку, в Минсельхоз и Росрыболовство, Минтранс, Минэкономразвития, к сенатору от Приморского края Людмиле Талабаевой.

Решение, принятое Советом ЕЭК, поможет в формировании парка рефконтейнеров и доставке рыбных грузов до потребителя, полагает Георгий Мартынов.

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