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Площадка «Слеза дьявола», Нуса Лембонган. Фото Tomasz Baranowski («Википедия», CC BY 2.0)

Индонезия собирается защитить больше морских акваторий

Республика Индонезия планирует к 2030 г. расширить площадь своих морских охраняемых зон. Ее предполагается довести до 325 тыс. кв. км — 10% от всех территориальных вод страны.

Это намерение реализуется как вклад в достижение природоохранной цели «30 к 30-му»: планируется, что к 2030 г. под защитой будет 30% площади морей и суши Индонезии. Сейчас под охраной государства находится 248 тыс. кв. км его морской акватории, приводит цифры американский некоммерческий экологический портал Mongabay.

«Океан должен быть защищен. Заповедники станут не только площадками для нереста, но также будут абсорбировать углекислоту», — отметил министр рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно.

В министерстве заявили о разработке стратегии по интенсификации планирования и мониторинга охраняемых зон для обеспечения устойчивого управления. Чиновники подчеркивают необходимость повышения экономических выгод от сохранения биоресурсов, а также продвижения культурного развития и знаний о различных морских зонах среди населения. К 2045 г. правительство планирует утроить площадь охраняемой водной территории до 975 тыс. кв. км, пишет Mongabay.

Критики политики министерства — неправительственные природоохранные организации — считают эту цель достижимой, если речь идет именно о расширении площади морских природоохранных зон. Экологи напоминают: пока лишь 25% таких зон могут быть признаны эффективными с точки зрения сохранения популяций и биоразнообразия. Защитники природы призывают правительство уделить больше внимание обеспечению качественной охраны уже существующих морских охраняемых зон.

Критики предупреждают, что политика, основанная на квотах, угрожает устойчивости рыбных запасов в водах, большинство из которых уже считаются полностью эксплуатируемыми. Учитывая, что в рыболовной отрасли занято около 12 млн индонезийцев, важно, чтобы как политика управления промыслом, так и политика расширения морских охраняемых районов дополняли друг друга, заявил руководитель программы по океанам в природоохранной неправительственной организации Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Арисетиарсо Соэмодиното.

«Мне еще предстоит увидеть, как новая политика управления рыболовством коснулась заповедных зон для поддержки его работы. Кажется, что это две вещи, каждая их которых идет своим путем», — цитирует эколога Mongabay.

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