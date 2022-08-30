Приморца на рыбалке навестил тигр

В Приморском крае на речке встретились рыболов-любитель и амурский тигр. Хищник хотел переплыть на другой берег, но, увидев человека, остановился и больше минуты позировал на камеру.

Снятое рыбаком видео встречи опубликовал Центр «Амурский тигр» в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews. Как отметили в организации, зверь вел себя естественно, чтобы не привлекать внимание.

«Что такое естественно в представлении тигра? Ну там дерево понюхать, потоптаться туда-сюда и в итоге гордо уйти», — прокомментировали в центре. Все это время «человек со стальными нервами» снимал на телефон.

«Вообще, в соответствии с правилами поведения в местах обитания тигра, можно было на хищника и голос повысить — лишним бы не было, — заметили в организации. — Но так тоже хорошо».

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