Наука: Цветение водорослей в Авачинской губе пока неопасно

На Камчатке ученые отобрали пробы морской воды в местах, где она имела красный оттенок. Установлено, что причиной изменения цвета стали микроводоросли, однако их концентрация мала и опасности не представляет.

Гидробиологи Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) провели плановый отбор проб воды и планктона в Авачинской губе. Попутно специалисты взяли образцы в бухтах Раковая и Петропавловская — там, где вода имела красный оттенок, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Как рассказала заведующая лабораторией рыбохозяйственной экологии Екатерина Лепская, изучение проб под микроскопом показало: причиной покраснения воды стала инфузория мерионекта (Merionectarubra, она же Mesodiniumrubrum), которая живет в симбиозе с окрашенными в пурпурный цвет криптомонадами — криптофитовыми одноклеточными водорослями.

В бухте Петропавловская, как и по всей акватории Авачинской губы, отмечено цветение диатомеи скелетонемы Skeletonemacostatum. Среди многочисленных колоний скелетонемы относительно обильными были динофлагелляты рода Alexandrium, которые могут стать причиной вредоносного цветения.

Численность потенциально вредоносных микроводорослей мала, поэтому обследованные акватории опасности в данный момент не представляют, подчеркнули в пресс-службе КамчатНИРО.

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