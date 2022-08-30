НИС «Протей» выходит в важный рейс

Из Мурманска в Керчь совершит трансъевропейский переход научно-исследовательское судно «Протей». По всему маршруту экипаж будет вести рыбохозяйственный мониторинг морей и внутренних вод.

НИС отправится в рейс 30 августа, судну предстоит пройти почти 5 тыс. км по внутренним водоемам и рекам России — из Баренцева моря в Азовское. Трансъевропейский переход задействует весь научно-технологический арсенал отраслевых исследований, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«По всему маршруту следования судна состав научной группы будет меняться в зависимости от специфики научных задач для каждого конкретного района исследований. В итоге учеными десяти филиалов и центрального аппарата ВНИРО будут выполнен комплекс гидрологических, гидробиологических, гидрохимических и токсикологических исследований, проведен отбор проб по фитопланктону, зоопланктону и зообентосу и условиям водной среды, а также собран богатый фонд ценных океанографических наблюдений. Важным аспектом работы станет сбор данных по загрязнению вод макропластиком и микропластиком, а также по другим экологическим параметрам», — рассказали во ВНИРО.

В пресс-службе Росрыболовства обратили внимание: особенно актуальны комплексные данные о состоянии реки Волга.

Планируется, что результаты экспедиции станут фундаментом для разработки эффективных предложений по рациональному использованию ресурсной базы Баренцева и Белого морей и многих внутренних водоемов.

Рейс продлится до 8 октября, экспедицию будут освещать на сайте института. После прибытия в порт Керчи «Протей» войдет в состав научного флота Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

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