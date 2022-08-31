Заторы на границе вновь могут стать проблемой для крабовых поставок

С 1 сентября на Дальнем Востоке начинается большая крабовая путина. В этом году может вновь потребоваться в ручном режиме решать проблемы с пробками из машин, следующих с живым грузом в Китай, — нужно снять инфраструктурные ограничения в пунктах пропуска, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций.

С открытием промысла камчатского краба на Западной Камчатке ситуация с перевозками через автомобильный пограничный переход «Краскино — Хуньчунь» может осложниться, рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков на конференции Fishnews Online. Одновременно на выгрузку в портах может подходить 10-15 судов с живым крабом, машины с морепродуктами массово отправятся в пункт пропуска, а ведь через него в Китай следуют и другие грузы.

Проблемы с заторами на пути к госгранице приходится решать в ручном режиме. В октябре прошлого года из-за очереди погибло примерно 20-25% живой продукции, участники ВЭД потеряли 10-12 млн долларов, отмечали ранее в АДК.

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций обратили внимание на то, что профильные госструктуры идут на встречу, перестраивая график работы пограничного перехода. Однако для того чтобы кардинально увеличить пропускную способность, нужны инфраструктурные изменения.

Поставки живого краба могут обеспечить серьезный вклад в развитие российского экспорта продукции АПК, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Возможно, для решения проблем с инфраструктурой «Краскино» стоит рассмотреть механизмы государственно-частного партнерства, предложил руководитель АРПП.

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока подчеркнули, что готовы оперативно реагировать на проблемы с организацией поставок.

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