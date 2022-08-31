Импортным кормам собираются продлить льготную пошлину

Планируется продлить на год срок действия пониженной ставки импортной пошлины на корм для лососевых. Таким образом власти предполагают поддержать аквафермеров и помочь со сдерживанием цен на рыбу.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

«На заседании поддержано предложение представителей российского бизнеса о продлении на 1 год срока действия пониженной ставки импортной пошлины на корм для рыбы лососевых пород», — сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития.

Напомним, сейчас на эту продукцию до конца 2022 г. действует ставка пошлины 3% вместо 5%.

Предложение по продлению срока действия пониженной ставки в ближайшее время будет направлено для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию, отметили в министерстве.

Ожидается, что на фоне существенного роста цен на корма в последние годы решение окажет дополнительную поддержку российским производителям и будет способствовать сдерживанию цен на рыбу. По информации Росрыболовства, для системного решения вопроса в стране планируется строительство ряда новых комбикормовых заводов с мощностью производства до 250 тыс. тонн в год.

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