Иммунитет мидий и устриц изучат молодые специалисты

Коллектив молодежной лаборатории Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН исследует иммунную систему двустворчатых моллюсков. Результаты могут стать основой для научного сопровождения культивирования гидробионтов.

Лаборатория экологической иммунологии гидробионтов создана в ИнБЮМ в рамках деятельности научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех» в октябре 2021 г.

«Особенностью нашей лаборатории является то, что студентов выпускных курсов можно брать на должности младших научных сотрудников, таким образом, происходит погружение в науку еще в процессе обучения», — отметила руководитель лаборатории Александра Андреева.

Сейчас молодые специалисты активно изучают иммунитет гигантской устрицы и средиземноморской мидии в контексте глобальных изменений климата, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

По словам Александры Андреевой, ученые отслеживают колебания солености воды, содержания растворенного кислорода, кислотность воды. Также специалисты выявляют механизмы устойчивости моллюсков к возбудителям заболеваний и неблагоприятным условиям внешней среды.

«Это новая тематика для Севастополя и России в целом, поскольку предполагает оценку рисков развития марикультуры при глобальных изменениях условий водной среды, под действием климатических перестроек», — уточнила Александра Андреева.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews