Участок для марикультуры на Сахалине выставили на торги

Росрыболовство планирует 10 октября провести аукцион по закреплению рыбоводного участка в заливе Анива. Покупателям предлагается акватория около 100,4 га.

Аукцион по закреплению рыбоводного участка (РВУ) № СООМ-335 планируется провести в электронном формате, на площадке «РТС-тендер».

Организатором торгов выступает Росрыболовство. Прием заявок от желающих получить акваторию в пользование стартует 2 сентября и завершится 2 октября. Подача предложений о цене стартует 10 октября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве лота предложен участок в заливе Анива площадью около 100,4 га. В документации указаны минимальные ежегодные объемы «урожаев» для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Начальная цена лота — более 967 тыс. рублей. С победителем торгов будет заключен договор сроком на 25 лет.

Напомним, что недавно Росрыболовство провело аукцион по рыбоводных участкам на Курилах.

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