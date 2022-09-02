Данные «Дмитрия Пескова» помогут разобраться с подходами горбуши

На научно-исследовательском судне «Дмитрий Песков» специалисты собирали информацию о миграциях горбуши в бассейне Охотского моря. Информация будет использована для анализа лососевой путины нынешнего года.

НИС «Дмитрий Песков» вернулось в порт Владивосток после работы в Охотском море: судно продолжало в июле-августе исследования на Курильском разрезе, которые в июне ученые начали на «Владимире Сафонове». Работы проводились в рамках многолетней программы «Лососи 2020»

В перечень основных задач экспедиций входил мониторинг миграций горбуши в бассейне Охотского моря.Ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) выполняли поверхностные траления вдоль Курильской гряды с охотоморской стороны.

Результаты работы двух научно-исследовательских судов показали, что во время миграций горбуши через Курильские проливы была учтена рыба смешанных региональных стад: раннерестующая (Западная Камчатка и материковое побережье Охотского моря) и поздненерестующая (Восточный Сахалин и Южные Курилы) группировки, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Горбуша северных стад мигрировала из Тихого океана в Охотское море через северные Курильские проливы. В то время как горбуша южных стад использовала преимущественно проливы центральной и южной частей Курильской гряды. В отличие от результатов аналогичной экспедиции, проведенной в этом районе в 2021 г., в текущем сезоне в уловах преобладала горбуша поздненерестующей южной группировки.

Информацию, полученную в ходе съемок, вместе с данными о численности горбуши в Тихом океане и динамике промысла в охотоморском бассейне, специалисты используют для анализа лососевой путины 2022 г.

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