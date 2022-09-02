Торги определили пользователей для судака и сига

Доли квот на вылов судака и сига в Ладожском озере проданы с аукциона суммарно почти за 600 тыс. рублей. Торги по этим же объектам промысла в Онежском озере признаны несостоявшимися.

В Санкт-Петербурге прошел аукцион, организованный Северо-Западным теруправлением Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, на продажу выставлялись 12 долей квот на вылов судака и сига в Ладожском озере и три доли — в Онежском.

По итогам торгов все доли квот для промысла на Ладожском озере были распроданы в общей сложности почти за 600 тыс. рублей. В то же время на квоты в Онежском озере заявилась только одна компания. По решению аукционной комиссии эти торги признаны несостоявшимися.

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