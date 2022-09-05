Магадан могут сделать местом производства рефконтейнеров

В Магаданской области изучают возможность создать производство рефрижераторных контейнеров. Об этом губернатор Сергей Носов сообщил на встрече с зампредом правительства — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Магаданскую область обсудил с губернатором Сергеем Носовым развитие промышленного производства в регионе.

Зампред правительства — министр и губернатор рассмотрели актуальные вопросы обеспечения технологического суверенитета, меры господдержки, которые необходимы для сохранения устойчивости отраслей экономики региона, а также реализацию ряда инвестиционных проектов, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

В частности, Сергей Носов сообщил, что прорабатывается вопрос реализации проектов по строительству завода, который будет изготавливать рефрижераторные контейнеры. По словам губернатора, речь идет о создании производства в Магадане. Сумма инвестиций — 1,2 млрд рублей.

Напомним, что рефрижераторные контейнеры активно используются в том числе для перевозок рыбной продукции — как на внутренних направлениях, так и на экспорт.

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