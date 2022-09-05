Для производителей рыбных кормов готовят компенсацию

С 2023 г. планируется предусмотреть возможность субсидирования затрат на создание и модернизацию предприятий по производству рыбных кормов — это должно поддержать развитие отечественной аквакультуры, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В условиях санкционного давления очень важно ликвидировать риски зависимости российских предприятий аквакультуры от иностранных поставок кормов и рыбопосадочного материала. Для этого правительство планирует расширить перечень направлений государственной поддержки в виде возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов по производству кормов для аквакультуры в размере 20% начиная с 2023 года», — заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.

Министерство сельского хозяйства уже ведет работу по поиску инвесторов для развития производства собственных кормов, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. По данным Минсельхоза, семь отечественных компаний выразили готовность к строительству и вводу в эксплуатацию в период с 2023 по 2027 гг. девяти новых заводов по производству специализированных рыбных кормов в случае реализации предлагаемой меры господдержки. Общая мощность заявленных производств — более 220 тыс. тонн в год. Это позволит закрыть потребность для запланированного на 2028 г. объема выращивания ценных видов рыб, отметили в пресс-службе.

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