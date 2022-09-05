Новости
С 2023 г. планируется предусмотреть возможность субсидирования затрат на создание и модернизацию предприятий по производству рыбных кормов

Для производителей рыбных кормов готовят компенсацию

С 2023 г. планируется предусмотреть возможность субсидирования затрат на создание и модернизацию предприятий по производству рыбных кормов — это должно поддержать развитие отечественной аквакультуры, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В условиях санкционного давления очень важно ликвидировать риски зависимости российских предприятий аквакультуры от иностранных поставок кормов и рыбопосадочного материала. Для этого правительство планирует расширить перечень направлений государственной поддержки в виде возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов по производству кормов для аквакультуры в размере 20% начиная с 2023 года», — заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.

Министерство сельского хозяйства уже ведет работу по поиску инвесторов для развития производства собственных кормов, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. По данным Минсельхоза, семь отечественных компаний выразили готовность к строительству и вводу в эксплуатацию в период с 2023 по 2027 гг. девяти новых заводов по производству специализированных рыбных кормов в случае реализации предлагаемой меры господдержки. Общая мощность заявленных производств — более 220 тыс. тонн в год. Это позволит закрыть потребность для запланированного на 2028 г. объема выращивания ценных видов рыб, отметили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Генеральный директор компании «Полярная звезда»

Павел КОВАЛЬЧУК

Новые маршруты для российской рыбы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Все материалы

Крупным планом

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

Стратегический проект

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.