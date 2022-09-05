В Ленобласти стало больше лососевых «яслей»

На Лужском лососевом заводе Главрыбвода в Ленинградской области увеличили площади для выращивания рыбы. В цеху, расположенном в поселке Поречье, установили 22 дополнительных бассейна.

«Благодаря вводу в эксплуатацию этих выростных площадей, дополнительно будет размещено почти 40 тыс. штук молоди лососевых видов рыб», — подчеркнул начальник Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Дмитрий Шмидт.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, в двух цехах Лужского производственно-экспериментального лососевого завода выращивают молодь атлантического лосося (семги), кумжи (форели) и миноги в рамках выполнения госзадания и компенсационных мероприятий, а также радужную форель — в рамках внебюджетной деятельности предприятия.

Общая проектная и фактическая мощность завода — более 200 тыс. экземпляров покатной лососевой молоди и более 4,5 млн личинок миноги, привели цифры в учреждении.

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