Приморское теруправление Росрыболовства отчиталось о сроках выдачи разрешений

За август Приморское территориальное управление Росрыболовства выдало 66 разрешений на промышленную добычу водных биоресурсов. В среднем заявление на оформление рассматривалось 6 рабочих дней, сообщили в тероргане.

Приморское территориальное управление Росрыболовства оформляет разрешения на вылов для предприятий как Приморского края, так и других дальневосточных регионов.

За август должностные лица теруправления выдали 66 разрешений на промышленную добычу, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ. В действующие разрешения по заявлениям рыбаков внесено 525 изменений.

В среднем заявления на выдачу разрешения рассматриваются 6 рабочих дней, срок рассмотрения заявлений на внесение изменений в ранее выданные разрешения составил 3 рабочих дня.

Согласно административному регламенту Росрыболовства, на оказание госуслуги по выдаче разрешения отводится не больше 15 рабочих дней, по внесению изменений в промысловый билет — не более 5 рабочих дней.

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