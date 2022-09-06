Чукотских китов посчитали ученые

Специалисты Чукотского отдела Тихоокеанского филиала ВНИРО провели плановые ежегодные исследования китообразных в ЧАО. Средняя встречаемость серых китов в Мечигменском заливе более чем вдвое превысила среднемноголетние значения.

В этом году сбор информации провели в Мечигменском заливе Берингова моря в районе национального села Лорино. Проанализирован ход добычи серого кита, ведущийся в рамках традиционного рыболовства, оценены численные и биологические показатели китообразных на многолетних полигонах.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, средняя встречаемость серых китов в Мечигменском заливе составила около 25 особей за наблюдение. Это более чем двукратно выше среднемноголетних значений и почти соответствует максимальному значению наблюдений в 1988 г. По данным идентификации поведенческих реакций, 90-95% особей кормилось в центральной части залива и не совершало значительных перемещений по акватории.

«Структура уловов по соотношению полов, состоянию зрелости и упитанности остается практически неизменной на протяжении последних лет. Индивидуальные индексы упитанности особей и показатели наполнения желудков показывают достаточную кормовую базу и отсутствие значимых рисков питания для этих животных», — отметили в филиале.

Помимо серых китов в Мечигменском заливе были зафиксированы особи лахтака (морского зайца), кольчатой нерпы на ледовых залежках, тихоокеанского моржа, гренландского и горбатого китов, косатки.

В 2022 г. специалисты начали новый этап работ по морским животным в рамках подпрограммы «Исследования ластоногих и китообразных в дальневосточных морях и восточном секторе Арктики в 2022-2026 гг.».

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