Дагестанские рыбаки хотят больше мест для выгрузки уловов

Рыбодобывающие предприятия Республики Дагестан пожаловались на сокращение количества мест доставки уловов в регионе. По словам предпринимателей, это доставляет определенные неудобства.

Проблему подняли на совещании в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства. Было отмечено, что из-за недостаточного количества мест выгрузки рыбакам приходится тратить на транспортировку дополнительные средства. Кроме того, за время перевозки на дальние расстояния в летнее время рыба может испортиться.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, на встрече обсудили и другие вопросы прибрежного рыболовства.

«Так, зашла речь о необходимости позволить судам отходить на удаление 3-4 миль. Это даст возможность добывать больше рыбы. Изменения должны быть внесены на законодательном уровне», — рассказали в ТУ.

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