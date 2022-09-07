Для продолжения промысла приняли меры

До разрешения ситуации со сбоями в поступлении позиций судов выработаны временные меры, сообщили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи. Чуть позже в учреждении уточнили, что Морсвязьспутник восстановил передачу трафика «Инмарсат» через БЗС «Нудоль».

«Отсутствие поступлений позиций судов в Отраслевую систему мониторинга через судовые земные станции спутниковой системы Inmarsat связано с техническими неисправностями на стороне компании «Морсвязьспутник». Неполадки наблюдаются на всех судах, передача сигнала от которых осуществляется через береговые земные станции «Нудоль» и «Находка», — сообщили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи 6 сентября.

До разрешения этой ситуации Минсельхоз, Росрыболовство при участии ЦСМС, а также Пограничная служба ФСБ выработали временные меры по передаче позиций судов.

Так, решено, что положения об обязательности возвращения судна в порт в условиях сложившейся ситуации не применимы при условии автоматизированной передачи аппаратурой АИС позиций судна в соответствующий региональный центр ЦСМС.

До момента восстановления технической возможности передачи позиций от СЗС системы Inmarsat необходимо обеспечить соблюдение этих требований.

«Для минимизации рисков нарушения работы связного оборудования в дальнейшем просим пользователей ВБР предоставить данные об оборудовании связи, которое используется на судах рыбопромыслового флота, — обратились к судовладельцам в Центре системы мониторинга рыболовства и связи. — Чек-лист для заполнения сведений прилагаем, информацию просим направлять на адреса электронной почты филиалов ЦСМС».

Чуть позже в тот же день учреждение сообщило, что Морсвязьспутник восстановил передачу трафика Inmarsat через береговую земную станцию «Нудоль», и ЦСМС ведет проверку и тестирование поступающих позиций.

Пресс-служба Росрыболовства на запрос Fishnews также проинформировала о ситуации. В ведомстве подчеркнули, что призывают оснащать суда российскими судовыми земными станциями и оборудованием для широкополосного доступа в интернет через отечественные спутниковые системы.

Официальное сообщение Росрыболовства смотрите в прикрепленном файле.



Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews