«Краскино» не будет работать 10 сентября

В Приморском крае в связи с китайским «Праздником середины осени» изменен режим работы трех пунктов пропуска на границе с КНР. Так, погранпереход «Краскино — Хуньчунь» не будет функционировать 10 сентября.

Также 10 сентября не будет пропускать транспортные средства погранпереход «Турий рог — Мишань» и с 10 по 12 сентября — погранпереход «Полтавка — Дунин», сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя.

Отмечено, что пункт пропуска «Пограничный — Суйфэньхэ» будет работать в штатном режиме.

Участникам ВЭД рекомендовали учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-китайской границы.

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