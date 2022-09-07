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Морское побережье Туниса. Фото ПРООН

С «чужаками» в Средиземном море призывают бороться промыслом

Организация Объединенных Наций обеспокоена проникновением в Средиземное море сотен инвазивных видов рыб, медуз и ракообразных. ФАО предлагает использовать «чужаков» в качестве источника дохода.

Многие чуждые виды попадают в Средиземное море с балластными водами или приклеившись к корпусу судна. Некоторые моллюски были еще в прошлом столетии интродуцированы в этих экосистемах для аквакультуры.

«Инвазивные организмы быстро размножаются в новом месте. В Средиземном и Черном морях обнаружено более тысячи «неместных» видов. Более половины из них образовали постоянные популяции и стремительно распространяются. Они зачастую быстро вытесняют «аборигенов» и меняют окружающую среду, что приводит к экономическим последствиям для рыболовства и туризма или даже здоровья местного населения», — рассказали Fishnews в Службе новостей ООН.

По ее данным, в восточной части Средиземного моря обитают шесть ядовитых неместных видов рыб, таких как иглобрюх, морской ерш, и несколько видов медуз, которые могут быть токсичны для человека.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) помогает Кипру, Египту, Греции, Ливану, Израилю, Сирии и Турции выявлять инвазивные виды и управлять их популяциями.

На юго-западе Турции, где на долю инвазивных видов в некоторых районах может приходиться 80% улова, рыбаки постепенно создают новые потребительские и экспортные рынки для таких видов, как морской ерш, морские ежи и морской карась. В Ливане рыбаков также обучают вылавливать «неместных» рыб и других морских обитателей.

В Тунисе объектом прибыльного промысла стали два завезенных вида голубого краба. То же самое происходит и в Испании, и в других частях Средиземноморья, сообщили в ООН.

«Мониторинг и смягчение последствий воздействия неместных видов на морские экосистемы сопряжены с высокими затратами», — обращает внимание представитель ФАО Мигель Берналь. Он полагает, что самый эффективный способ решение этой проблемы — это вылавливание «чужаков» в промышленных целях, превращение их в источник прибыльного бизнеса.

Отмечено, что для защиты аборигенных видов ФАО содействует созданию охраняемых территорий и адаптации техник лова.

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