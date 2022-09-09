Камчатка готовится к главному отраслевому форуму и выставке в Питере

Компании Камчатского края традиционно примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Масштабные отраслевые события пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

В этом году рыбный форум и выставка в Санкт-Петербурге отмечают юбилей: Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia будут принимать гостей и участников уже в пятый раз. Организаторы обещают особый масштаб мероприятий.

В этом году Центр поддержки экспорта организует коллективный стенд Камчатского края, на котором будет представлена группа из шести рыбопромышленных предприятий: ООО «Апукинское», Рыболовецкая артель «Пенжинская», ООО «Мэтскай», ООО «Лойд-Фиш», ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО «Северо-Восточная компания». Все они являются производителями мороженой продукции из нерки, чавычи, кеты, горбуши, минтая, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Также в отраслевых мероприятиях будет участвовать министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки в Санкт-Петербурге.

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