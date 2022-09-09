Прикамью назвали условия помощи в борьбе с экологическим бедствием

Минприроды РФ готово помочь Пермскому краю в ликвидации изливов шахтных вод после устранения источников загрязнения. Об этом договорились министр Александр Козлов с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным на полях ВЭФ.

Регион просит о помощи

Дмитрий Махонин обратился к Александру Козлову с просьбой помочь с ликвидацией накопленного вреда в Кизеловском угольном бассейне. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. После принятия в 1995 г. решения о прекращении здесь добычи угля, шахты были затоплены. Теперь в регионе постоянно происходят изливы загрязненных шахтных вод, из-за этого загрязняются почва и водные объекты.

Александр Козлов подчеркнул, что сначала необходимо устранить источник загрязнения (решить вопрос с изливами шахтных вод), а после принимать решение о рекультивации объекта. Он добавил, что теперь Минэнерго необходимо актуализировать проектно-сметную документацию и ликвидировать изливы. После этих работ Минприроды готово организовать ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.

Вернуть тайменя в реки

Также Дмитрий Махонин и Александр Козлов обсудили мониторинг популяции «краснокнижного» тайменя в реке Вишере. Министр отметил, что Вишерский заповедник включен в план научно-исследовательских работ до 2024 г.

Уже в этом году запланированы прикладные научные исследования — будет определена технологическая концепция мониторинга и проведены специализированные обследования. В дальнейшем к работе подключатся ихтиологи из Пермского государственного научно-исследовательского университета и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Губернатор обратил внимание на значимость такой работы для Прикамья. «Этот вид рыбы мы давно хотим вернуть в северные реки Пермского края. Результаты мониторинга, который в следующем году будет проведен ихтиологами благодаря поддержке из федерального бюджета, станут основой для выработки плана по искусственному воспроизводству вида и дальнейшего выпуска в акваторию Вишеры», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

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