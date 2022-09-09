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Генеральный директор АО «Владснаб» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

О снабжении предприятий в период перемен рассказали в компании «Владснаб»

Санкции и скачки курсов валют привели к серьезным сбоям в снабжении предприятий. О произошедших трансформациях в этой сфере и текущих трендах Fishnews рассказал генеральный директор компании «Владснаб» Дмитрий Мельников.

Начало СВО сопровождалось внезапной приостановкой отгрузок как крупнейшими дистрибьютерами, реализующими товары иностранных брендов, так и отечественными заводами-изготовителями, выпускающими российскую продукцию, напомнил Дмитрий Мельников.

«Если в первом случае основную роль сыграла курсовая составляющая, во втором свои коррективы внесла галопирующая инфляция. Снабжение — это сфера, не терпящая невыполненных обязательств перед клиентами. И вот представьте, как вдруг тот или иной завод-изготовитель прекращает отгружать товар в адрес снабженческой компании. С такими проблемами мы столкнулись в тот период», — отметил гендиректор «Владснаба».

Собеседник Fishnews обратил внимание на то, что со стороны клиентов, напротив, начался ажиотажный спрос практически на весь ассортимент.

«Поэтому приходилось особенно изобретательно относиться к поиску товара. Например, мы буквально ловили необходимую продукцию по всей стране — небольшие партии, которые затем консолидировали и направляли во Владивосток. Благодаря этим усилиям, мы, в отличие от дистрибьюторов иностранных производителей, отгрузки не прекращали и полностью выполняли обязательства перед своими клиентами», — рассказал Дмитрий Мельников.

Сейчас, по его мнению, одним из основных трендов стал растущий спрос на товары-аналоги, успешно конкурирующие по функционалу, цене и качеству с продукцией, выпускаемой под «раскрученными» брендами.

«За полгода, прошедшие с начала СВО, мы выстроили работу так, чтобы всегда иметь в своей снабженческой матрице товары-аналоги. В принципе, мы стремились к этому и раньше. Однако события последних месяцев подстегнули процесс, и мы увеличили объемы контрактных поставок с заводами, выпускающими такую продукцию. С началом СВО клиенты наконец-то в массе своей оказались готовы всерьез рассматривать аналоги. Многие убедились, что за существенно более низкую цену они нередко получают прежнее или даже более высокое качество», — подчеркнул гендиректор «Владснаба».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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