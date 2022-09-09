Аллея Парада парусов появилась в столице Дальнего Востока

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие Аллеи Парада парусов. Церемония прошла в завершение VII Восточного экономического форума.

Парад парусов в акватории Амурского залива открывал ВЭФ 4 сентября. Впервые это мероприятие состоялось в 2018 г. — тогда к 30-му причалу швартовались самые большие парусники Кореи, Норвегии и Японии. Теперь парад стал морской визитной карточкой как Приморья, так и форума.

В этом году в параде приняли участие учебные парусники «Надежда» и «Паллада», крейсерские яхты и детско-юношеская флотилия яхт.

Торжественное открытие Аллеи Парада парусов состоялось 8 сентября на 30-м причале, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы должны беречь лучшие традиции, которые возникли за эти годы. Парад парусов — это одна из главных таких традиций», — подчеркнул заместитель директора фонда «Росконгресс», директор ВЭФ Игорь Павлов.

Церемонию провели рядом с «Надеждой». Она была передана Дальневосточному бассейновому филиалу Росморпорта в 2014 г. На борту этого судна курсанты морских учебных заведений проходят плавательную практику.

«Я уверен, что наша традиция, начало которой положено сегодня, продолжится, и наш флот пополнится новыми парусными судами, которые выполняют важнейшую функцию в подготовке высококлассных, высококвалифицированных специалистов для морской отрасли России», — подчеркнул директор филиала Евгений Панкратов.

Мероприятие совместили с открытием памятной доски, посвященной «Надежде». Кроме того, были вручены награды победителям парусной регаты среди юношей и девушек от 8 до 19 лет.

«Я думаю, что ваш юношеский задор, ваше старание и стремление позволит вам в скором времени из любителей перейти в статус настоящих моряков, настоящих профессионалов и, наверное, стать представителями замечательных морских профессий», — поздравил ребят заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

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