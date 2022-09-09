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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Из итогов аукционов не нужно делать слишком широких выводов, считают в ВАРПЭ

Торги по крабовым квотам, проходившие в августе, показали рост цены на лот от начальной в 21 раз. Однако о финансовом состоянии отрасли в целом нельзя судить по представлениям одного из участников рынка о возможной доходности актива, прокомментировал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

На вопросы журналистов о ситуации в рыбной отрасли президент ВАРПЭ Герман Зверев ответил на онлайн-конференции на площадке PrimaMedia.

Как уже сообщал Fishnews, в августе Росрыболовство провело аукцион по продаже долей квот на промысел водных биоресурсов, в том числе краба. Предложение победителя торгов по 100-процентной доле квоты камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне в 21 раз превысило стартовую цену. Следует ли из этого, что финансовый ресурс у компаний достаточный, деньги на новые торги они найдут и можно перераспределять квоты, — такой вопрос задали руководителю ассоциации.

Экономические расчеты одного участника рынка, его представления о прогнозируемой доходности актива не позволяют судить о финансовом состоянии отрасли в целом, заявил Герман Зверев. Он предложил вспомнить «черный вторник», ставший началом Великой депрессии. Накануне на американской фондовой бирже проходили сделки, в ходе которых участники рынка оценивали активы по головокружительным меркам, и никто не мог предположить, что рынок в дальнейшем обвалится, обратил внимание руководитель ВАРПЭ.

«Один из участников рынка имеет вот такое представление о доходности. Возможно, это связано с его возможностями финансовыми, с его представлениями о возможной стратегии промысла, стратегии сбыта. Но это никак не может являться показателем абсолютного финансового благополучия отрасли в целом», — прокомментировал итоги аукциона Герман Зверев.

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НазадМетки: биржаварпэкрабросрыболовство
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