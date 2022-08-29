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Одним из лотом аукциона была квота камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне

Квоты Дальнего Востока распределили на торгах

Росрыболовство опубликовало протокол аукциона по распределению долей квот добычи в морских водах: по его итогам должны быть закреплены объемы для промысла в Дальневосточном бассейне.

Протокол аукциона по долям квот добычи, проходившего 25 августа, размещен на сайте Росрыболовства, а также на портале torgi.gov.ru.

Стопроцентную долю квоты на добычу нового объекта промысла — камчатского краба Западно-Сахалинской подзоны — приобрела компания «Восход» (зарегистрирована в Приморском крае). Итоговая цена составила свыше 1,65 млрд рублей при начальной в 78,225 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

«Амуррыбпром» (Хабаровский край) стал победителем по еще одному крабовому лоту — 100% доли квоты добычи краба-стригуна ангулятуса в Западно-Камчатской подзоне. Цена поднялась до 190,89 млн рублей (начальная составляла 37,8 млн рублей).

Семь долей квот шипощека в Карагинской подзоне, согласно протоколу аукциона, достается компании «Росрыбфлот» (Камчатский край). Всего суммарно она получает 100% доли квоты добычи этого объекта в этом промысловом районе. «Росрыбфлоту» также отходит доля квоты вылова командорского кальмара в Южно-Курильской зоне в 1,304%.

Напомним, что предприятиям предлагались и другие виды водных биоресурсов. На доли квот вылова атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе заявок не поступило, и аукцион по этим лотам признали несостоявшимся. Без покупателей остались и доли квот для промысла белого налима и кальмара-иллекса в районе регулирования НАФО, а также доля квоты морского окуня в районе регулирования НЕАФК, доли лемонемы в исключительной экономзоне Японии.

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