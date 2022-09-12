Новости
Добыча краба на Дальнем Востоке. Фото пресс-службы ГК «Антей»

Минсельхоз собирается пересмотреть минимальные объемы вылова крабов

Министерство сельского хозяйства представило проект приказа об изменении минимальных суточных объемов вылова крабов на судно в Дальневосточном бассейне. Показатели планируется лучше настроить под промысловую практику, заявили в ведомстве.

Проект приказа Минсельхоза об изменении минимальных суточных объемов добычи крабов на судно опубликован на портале regulation.gov.ru. Пересмотреть показатели предполагается для промысла в Беринговом, Охотском, Японском морях и других районах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается скорректировать показатели для судов длиной от 65 до 34 м.

Планируется повысить минимальный суточный объем вылова по следующим видам ВБР:

Синий краб Западно-Беринговоморской зоны — с 1,04 тонны до 1,32 тонны.

Краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны — с 1,05 тонны до 1,67 тонны.

Стригун бэрди Западно-Беринговоморской зоны — с 0,72 тонны до 0,94 тонны.

Краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны — с 1,05 тонны до 1,67 тонны.

Стригун бэрди Западно-Беринговоморской зоны — с 0,72 тонны до 0,94 тонны.

Краб стригун бэрди Петропавловско-Командорской подзоны — с 1,34 тонны до 1,38 тонны.

Синий краб Северо-Охотоморской позоны — с 0,37 тонны до 0,73 тонны.

Краб-стригун опилио Сверо-Охотоморской подзоны — с 1,56 тонны до 2,06 тонны.

Опилио Западно-Камчатской подзоны — с 0,53 тонны до 0,65 тонны.

По этим объектам минимальные суточные объемы, напротив, хотят уменьшить:

Краб-стригун опилио Карагинской подзоны — с 0,63 тонны до 0,42 тонны.

Краб стригун бэрди — с 1,34 тонны до 1,14 тонны.

Краб равношипый Северо-Курильской зоны — с 1,19 тонны до 0,55 тонны.

Краб равношипый Южно-Курильской зоны — с 0,69 тонны до 0,49 тонны.

Камчатский краб Северо-Охотоморской подзоны — с 0,74 тонны до 0,43 тонны.

Равношипый краб Северо-Охотоморской подзоны — с 0,95 тонны до 0,74 тонны.

Колючий краб Северо-Охотоморской подзоны — с 0,87 тонны до 0,67 тонны.

Камчатский краб Западно-Камчатской подзоны — с 5,5 тонны до 3,59 тонны.

Синий краб Западно-Камчатской подзоны — с 3 тонн до 2,83 тонны.

Равношипый краб Западно-Камчатской подзоны — с 0,88 тонны до 0,5 тонны.

Камчатский краб Камчатско-Курильской подзоны — с 2 тонн до 1,68 тонны.

Стригун бэрди Камчатско-Курильской подзоны — с3 тонн до 1,61 тонны.

Синий краб Восточно-Сахалинской подзоны — с 0,32 тонны до 0,15 тонны.

Стригун опилио Восточно-Сахалинской подзоны — с 2,22 тонны до 1,55 тонны.

Краб-стригун ангулятус Восточно-Сахалинской подзоны — с 1,5 тонны до 1,06 тонны.

Равношипый краб центральной части Охотского моря — с 1,14 тонны до 0,59 тонны.

Красный краб Западно-Сахалинской подзоны — с 1,74 тонны до 0,47 тонны.

Также проект приказа предусматривает установление минимального суточного объема вылова краба-стригуна ангулятуса Северо-Охотоморской подзоны — 1,46 тонны, колючего краба Восточно-Сахалинской подзоны — 0,22 тонны, стригуна опилио Западно-Сахалинской подзоны — 0,18 тонны.

В подзоне Приморье предполагается убрать разделение показателей к северу и к югу от мыса Золотой и установить следующие минимальные объемы:

Камчатский краб — 0,22 тонны

Синий краб — 0,16 тонны

Колючий краб — 0,53 тонны.

Краб-стригун опилио — 1 тонна.

Красный краб — 1,39 тонны

Волосатый четырехугольный краб — 0,23 тонны.

В сопроводительных материалах к проекту приказа отмечено, что ранее установленные минимальные объемы в некоторых случаях могут мешать полному освоению квот. Это объясняется снижением ресурсов отдельных объектов и тем, что показатели не учли непроизводственные потери времени на промысле (в связи с плохой погодой, бункеровкой, поломками и т.д.). Сообщается, что специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проанализировали данные судовых суточных донесений, чтобы актуализировать минимальные объемы с учетом непроизводственных потерь времени.

Минимальные объемы добычи крабов были установлены, чтобы рассчитывать время, на которое будет выписано разрешение на промысел, и предупредить случаи незаконного лова. В последние годы в отраслевом сообществе стали говорить, что такая мера была эффективной, но впоследствии превратилась в излишний барьер, и предлагали отменить ее.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: краб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Владснаб» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор компании «Владснаб»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Снабжение предприятий в период перемен

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Генеральный директор компании «Полярная звезда»

Павел КОВАЛЬЧУК

Новые маршруты для российской рыбы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Все материалы

Крупным планом

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

Стратегический проект

События

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.