Минсельхоз собирается пересмотреть минимальные объемы вылова крабов

Министерство сельского хозяйства представило проект приказа об изменении минимальных суточных объемов вылова крабов на судно в Дальневосточном бассейне. Показатели планируется лучше настроить под промысловую практику, заявили в ведомстве.

Проект приказа Минсельхоза об изменении минимальных суточных объемов добычи крабов на судно опубликован на портале regulation.gov.ru. Пересмотреть показатели предполагается для промысла в Беринговом, Охотском, Японском морях и других районах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается скорректировать показатели для судов длиной от 65 до 34 м.

Планируется повысить минимальный суточный объем вылова по следующим видам ВБР:

Синий краб Западно-Беринговоморской зоны — с 1,04 тонны до 1,32 тонны.

Краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны — с 1,05 тонны до 1,67 тонны.

Стригун бэрди Западно-Беринговоморской зоны — с 0,72 тонны до 0,94 тонны.

Краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны — с 1,05 тонны до 1,67 тонны.

Стригун бэрди Западно-Беринговоморской зоны — с 0,72 тонны до 0,94 тонны.

Краб стригун бэрди Петропавловско-Командорской подзоны — с 1,34 тонны до 1,38 тонны.

Синий краб Северо-Охотоморской позоны — с 0,37 тонны до 0,73 тонны.

Краб-стригун опилио Сверо-Охотоморской подзоны — с 1,56 тонны до 2,06 тонны.

Опилио Западно-Камчатской подзоны — с 0,53 тонны до 0,65 тонны.

По этим объектам минимальные суточные объемы, напротив, хотят уменьшить:

Краб-стригун опилио Карагинской подзоны — с 0,63 тонны до 0,42 тонны.

Краб стригун бэрди — с 1,34 тонны до 1,14 тонны.

Краб равношипый Северо-Курильской зоны — с 1,19 тонны до 0,55 тонны.

Краб равношипый Южно-Курильской зоны — с 0,69 тонны до 0,49 тонны.

Камчатский краб Северо-Охотоморской подзоны — с 0,74 тонны до 0,43 тонны.

Равношипый краб Северо-Охотоморской подзоны — с 0,95 тонны до 0,74 тонны.

Колючий краб Северо-Охотоморской подзоны — с 0,87 тонны до 0,67 тонны.

Камчатский краб Западно-Камчатской подзоны — с 5,5 тонны до 3,59 тонны.

Синий краб Западно-Камчатской подзоны — с 3 тонн до 2,83 тонны.

Равношипый краб Западно-Камчатской подзоны — с 0,88 тонны до 0,5 тонны.

Камчатский краб Камчатско-Курильской подзоны — с 2 тонн до 1,68 тонны.

Стригун бэрди Камчатско-Курильской подзоны — с3 тонн до 1,61 тонны.

Синий краб Восточно-Сахалинской подзоны — с 0,32 тонны до 0,15 тонны.

Стригун опилио Восточно-Сахалинской подзоны — с 2,22 тонны до 1,55 тонны.

Краб-стригун ангулятус Восточно-Сахалинской подзоны — с 1,5 тонны до 1,06 тонны.

Равношипый краб центральной части Охотского моря — с 1,14 тонны до 0,59 тонны.

Красный краб Западно-Сахалинской подзоны — с 1,74 тонны до 0,47 тонны.

Также проект приказа предусматривает установление минимального суточного объема вылова краба-стригуна ангулятуса Северо-Охотоморской подзоны — 1,46 тонны, колючего краба Восточно-Сахалинской подзоны — 0,22 тонны, стригуна опилио Западно-Сахалинской подзоны — 0,18 тонны.

В подзоне Приморье предполагается убрать разделение показателей к северу и к югу от мыса Золотой и установить следующие минимальные объемы:

Камчатский краб — 0,22 тонны

Синий краб — 0,16 тонны

Колючий краб — 0,53 тонны.

Краб-стригун опилио — 1 тонна.

Красный краб — 1,39 тонны

Волосатый четырехугольный краб — 0,23 тонны.

В сопроводительных материалах к проекту приказа отмечено, что ранее установленные минимальные объемы в некоторых случаях могут мешать полному освоению квот. Это объясняется снижением ресурсов отдельных объектов и тем, что показатели не учли непроизводственные потери времени на промысле (в связи с плохой погодой, бункеровкой, поломками и т.д.). Сообщается, что специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проанализировали данные судовых суточных донесений, чтобы актуализировать минимальные объемы с учетом непроизводственных потерь времени.

Минимальные объемы добычи крабов были установлены, чтобы рассчитывать время, на которое будет выписано разрешение на промысел, и предупредить случаи незаконного лова. В последние годы в отраслевом сообществе стали говорить, что такая мера была эффективной, но впоследствии превратилась в излишний барьер, и предлагали отменить ее.

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